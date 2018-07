Le zoo d'Amiens évacué d'urgence après l'échappée d'un animal dangereux

Un animal réputé particulièrement dangereux

Ce mercredi 4 juillet, vers 17h, le parc zoologique d'Amiens a été évacué d'urgence après qu'un casoar à casque (Casuarius casuarius) se soit échappé de son enclos.Les faits se sont produits vers 17h pendant une grosse averse orageuse. Les circonstances de son échappée ne sont pas encore connues mais l'enclos semble avoir subi des dégâts durant l'orage.Alors que le casoar était toujours à l'intérieur de l'enceinte du parc, le zoo a été fermé en urgence et la trentaine de personnes qui était présente à ce moment-là, a été évacuée.Au bout de trente minutes, l'équipe animalière a réussi à mettre l'animal en sécurité dans un enclos vide et capable de le retenir.Le casoar à casque est un oiseau coureur d'Australie et de papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce cousin de l'autruche est incapable de voler et atteint une taille d'1m70 environ.. Ses pattes sont dotés d'une griffe longue de 12 cm et puissante. L'animal est capable de sauter en l'air et de blesser mortellement son adversaire d'un seul coup de patte.Cette espèce, vulnérable dans son milieu naturel, est hébergée au zoo d'Amiens dans le cadre d'un programme européen d'élevage (EEP)