Le zoo d'Amiens mis en lumière après rénovation

La première phase de travaux est terminée, ce samedi 1er février, le parc zoologique d'Amiens a rouvert ses portes au public.Deux nouveaux espaces sont à découvrir : Archipels avec l'arrivée récente de ses tigres de Sumatra et Rivages.Autre nouveauté, un parcours pédagogique avec des ateliers et des rencontres avec les soigneurs et séances de nourrissage.Et pour bien profiter de ce zoo nouvelle génération et découvrir le site en lumière, une balade nocturne est proposée ce dimanche soir jusqu'à 22h. Les visiteurs venus dans la journée, pourront revenir le soir avec le même ticket.Prochaine étape, l'ouverture d'un restaurant-guinguette prévu pour juillet. Il sera aménagé dans l'ancien dancing Le pavillon bleu, rattaché au zoo depuis 2014.Une dernière phase de travaux concernera l'entrée, qui devrait ouvrir en 2021 dans la rue du faubourg de Hem.En attendant, les tarifs restent inchangés : 7,50 euros pour les adultes et 4,50 euros pour les enfants jusqu'à 16 ans. Entrée gratuite pour les moins de 3 ans.