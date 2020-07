Annulé pour cause de crise sanitaire, le festival de St Riquier organise quand même des concerts d'harmonies tout l'été

le 4 juillet : Harmonie Saint Pierre ;

le 11 juillet : Harmonie d'Allery ;

le 18 juillet : Brass Band d'Amiens ;

le 25 juillet : Grand ensemble de tubas conduit par François Thuillier ;

le 1er août : Big Band de Péronne ;

le 8 août : Ensemble Dixieland ;

le 22 août : Ensemble de jazz de Roye ;

le 29 août : Harmonie Saint Pierre et chorale d'Abbeville.

Si l'abbaye de Saint-Riquier dans la Somme a ouvert ses jardins et ses salles d'exposition au public, le festival, annuellement organisé sur le site, a été annulé, crise sanitaire oblige. Cette année, il était prévu du 4 au 14 juillet.Pas question de laisser les jardins de l'abbaye silencieux, eux qui résonnent de musique chaque été depuis 1985. Pour les animer, le conseil départemental de la Somme a fait appel à la Fédération musicale de la Somme (CMF 80) pour organiser chaque samedi une série de concerts courts et gratuits dans les jardins de l’abbaye. Une tâche confiée aux orchestres d’harmonie du département. "La CMF 80 a accepté notre invitation, explique Frédéric Sannier, l'organisateur du festival. La Fédération a communiqué notre proposition dans son réseau et de nombreuses sociétés musicales se sont inscrites dans notre programmation."Jusqu'au 29 août, une harmonie de la Somme s'installe dans les jardins de l'abbaye et y joue une heure :Les concerts ont lieu à 16h et leur accès est gratuit.Après avoir mis à l'honneur la musique classique pendant plus de 30 ans, le festival de Saint Riquier s'oriente vers des programmations plus eclectiques et actuelles il y a quelques années. L'édition 2019 avait ainsi vu s'y produire Melody Gardot, Dee Dee Bridgewater, Manu Dibango, Renaud Capuçon ou Roger Hodgson de Supertramp. La programmation pour 2020 n'a jamais été rendue officielle, le festival ayant été annulé avant sa divulgation.