Après les inondations à Pont-de-Metz, l'heure est au bilan

Comme de nombreuses communes de la région, Pont-de-Metz a subi de nombreux dégâts lors du passage de l'épisode orageux, il y a une semaine.Chez Nicole, la boue est montée dans les sous-sols de la maison jusqu'à 1m70. Depuis les intempéries, un camion pompe toute la journée pour vider l'eau.Après le passage des experts, l'heure est au bilan. Il faut faire l'inventaire des pertes et espérer un remboursement des assurances.D'après ses calculs, Nicole en a pour plus de 60 000 euros de dégâts sans compter les voitures.Son voisin, lui, a tout perdu. Il compte sur le maire pour le sortir de cette impasse. Le 1er magistrat est sur tous les fronts, apportant un soutien parfois plus psychologique que mlatériel.Il doit désormais trouver desLe maire a envoyé une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle à la préfecture.pour éviter que les coulées de boue n'envahissent à nouveau la commune lors des prochaines intempéries.