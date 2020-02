Aquaciné à la piscine de Croixrault : et si vous regardiez le Grand Bain les pieds dans l'eau ?

"Je voulais trouver un concept qui change un peu"

Et si vous regardiez un film confortablement installé sur une bouée gonflable ? Cela peut paraître farfelu et pourtant l'expérience a déjà conquis de nombreux adeptes l'an passé.Le centre aquatique Aquasoa situé à Croixrault a donc décidé de renouveler l'expérience ce samedi 15 février. Deux films seront projetés : Le monde de Dory à 18h et le Grand Bain à 20h30. Évidemment, ce n'est pas un hasard si les deux films ont un rapport avec l'eau. "On a voulu faire un petit clin d'œil", lance Olivier Leroy directeur du centre aquatique.L'organisateur laisse tout de même le choix du film aux spectateurs grâce à un sondage sur Facebook. L'an dernier le film d'animation Vaiana et le thriller En eaux troubles avaient remporté les suffrages.Le centre aquatique de Croixrault ne manque pas d'imagination pour diversifier ses activités. Après la soirée Halloween ou encore la soirée savoyarde et sa tartiflette géante, la soirée aquaciné continue d'attirer du monde. Déjà une centaine de réservations effectuées pour Le monde de Dory à 18h ce samedi sur les 150 bouées disponibles."Je voulais trouver un concept qui change un peu, je savais que cela se faisait déjà à Paris et je me suis dit pourquoi en campagne, on ne pourrait pas faire ça aussi ?", confie Olivier Leroy.Côté technique, l'écran et la sonorisation sont installés par un prestataire. Seule contrainte : il faut attendre la nuit pour pouvoir projeter les films dans les mêmes conditions qu'une vraie salle de cinéma. "C'est pour cette raison que la soirée se déroule l'hiver, on sait qu'à 18h, il fera nuit noire", explique le directeur de la piscine.Et pour les plus frileux pas de panique, la température de l'air et de l'eau est relevée pour l'occasion. Les réservations sont obligatoires et disponibles jusqu'à ce soir au tarif unique de 8 euros.