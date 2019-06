De l'or pour l'archer Thomas Chirault aux Jeux européens 2019

Avec Chirault, Plihon et Valladont, l'équipe de France 🇫🇷 de tir à l'arc décroche la première médaille d'or de la délégation tricolore aux Jeux européens de Minsk ! 😍



Après la première édition des Jeux Européens organisés en 2015 à Bakou, Azerbaïdjan, la deuxième édition se déroule actuellement à Minsk, en Biélorussie et ce, jusqu'au 30 juin 2019. 4 000 athlètes participent à ces Jeux, toutes disciplines confondues : Athlétisme,, Badminton, Basketball 3x3, Beach Soccer, Boxe, Canoë Sprint, Cyclisme, Gymnastique, Judo, Karaté, Sambo, Tir, Tennis de table et Lutte.Avec, l'équipe de France masculine de Tir à l'Arc, composée de Thomas Chirault Pierre Plihon et Jean-Charles Valladont , a dominé celle des Pays-Bas en finale au bout du cinquième set (5-4).Les trois archers en or offrent ainsi laL'équipe de France par équipe avait déjà battu vendredi le record de France par équipe avec 2024 points.À 21 ans, le Picard Thomas Chirault se rapproche de son rêve, gagner sa place dans l'avion qui mènera la délégation française au Japon pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.