Archives : les spectacles du “Mignon Palace” à Friville-Escarbotin (Somme) dans les années 50

Le filmeur de théâtre (La séquence du filmeur 31/40)

Les spectacles du "Mignon Palace" à Friville-Escarbotin (Somme) dans les années 50

Dans cette séquence, les références cinématographiques de Jacques Montier mettent une claque ! - REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO - Corine Zongo-Wable

© DR

La séquence du filmeur L'épopée des Trente Glorieuses, au travers de films amateurs Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec la participation de FRANCE TELEVISIONS et TV5MONDE

écrit et réalisé par Corine Zongo-WableBeauté des cadrages et ivresse du moment présent ! Dans la Picardie des années 1950, à, le destin du filmeur, muni de sa caméra Paillard 16mm, est indissociable de celui du "Mignon Palace", le cinéma de la ville qui fait office de salle de bal, de catch ou de théâtre.La salle duconnaît alors ses heures de gloire et attire une bouillante clientèle qui accourt depuis l’. Yvette Horner, André Verchuren y font un malheur, et Lino Ventura y laisse le percutant souvenir d’un manager de catch.Jacques Montier, lui, est également projectionniste et il diffuse les films tournés avec le cercle artistique de la ville.Dans cette séquence, les références cinématographiques de Jacques Montier mettent une claque ! L’image swingue comme un film noir américain : contrastes, plans serrés, il filme l’harmonie municipale comme un orchestre de jazz.Puis le mythique "Mignon Palace" est devenu un magasin de vêtements, aujourd’hui à vendre…