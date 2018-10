migrants à Longueau

Près de 1 800 personnes ont été réparties dans la région des Hauts-de-France et les régions voisines, après avoir quitté le campement du Puythouck situé près de la ville de Grande Synthe dans le Nord. Un ensemble de lacs et de petits bois régulièrement occupé par les migrants, en grande majorité des Kurdes irakiens. Ce mardi matin une cinquantaine de migrants sont arrivés en bus à Longueau. Le temps d'étudier leur situation. Dans la Somme les communes de Friville-Escarbotin et de Moreuil accueilleront également des réfugiés.