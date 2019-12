L'ARS interdit la consommation d'eau du robinet dans 5 communes de la Somme

Jusqu'à nouvel ordre, les habitants du Bernavillois sont invités à n'utiliser que de l'eau en bouteille pour la boisson, le lavage de dents et la cuisine. D'après la préfecture, c'est le constat d'une "eau trouble" sur le réseau du syndicat d'alimentation en eau potable de la zone qui a motivé cette décision de l'Agence régionale de santé.



Les communes de Bernaville, Beaumetz, Domesmont, Epecamps et Prouville, qui comptent en tout un peu plus de 1 600 habitants, sont concernées par la mesure. D'après nos confrères du Courrier Picard, c'est la présence d'argile dans cette eau qui aurait rendu l'eau impropore à la consommation.



Des bouteilles d'eau ont été distribuées aux habitants concernés, et l'opération sera renouvelée si nécessaire jusqu'à la levée de l'interdiction. Des prélévements seront effectués pour analyser la cause du "manque de limpidité" de l'eau, indique la préfecture dans un communiqué.