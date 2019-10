Les artisans boulangers de la Somme ne décolèrent pas contre l'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture 7 jours sur 7

Une ouverture 7 jours sur 7 nécessite beaucoup de personne

Depuis le 25 septembre dernier, il est possible de vendre du pain 7 jours sur 7 pour les boulangers et grandes-surfaces. Pour une question de procédure, la préfecture a abrogé un arrêté de 1993 qui actait un jour de fermeture hebdomadaire dans le métier. Au grand dam de certains artisans boulangers qui ont lancé une pétition.Alain Langlet est à l'origine de cette pétition, il est également le président du groupement des boulangers de la Somme "J'ai un boulanger et je ne peux pas le faire travailler 7 jours sur 7 donc le problème est réglé, et trouver un boulanger pour travailler une journée c'est impossible. Au niveau des vendeuses c'est pareil. Ils doivent avoir une journée de repos par semaine".Il craint la concurrence des enseignes de la grande distribution. Selon lui, avec cet arrêté des boulangers risquent de mettrent la clé sous la porte.