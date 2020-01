ATMO Hauts-de-France reprend le comptage des pollens dès ce mercredi 29 janvier jusqu'en septembre

Les conditions météorologiques plutôt douces ces dernières semaines dans la région entrainent le réveil de la végétation des Hauts-de-France, et l’arrivée des premiers pollens qui ont une quinzaine de jours d'avance.



Afin d'informer le public sur les risques d'allergies, les comptages des pollens reprennent ce mercredi 29 janvier et jusqu'au mois de septembre. En France, les pollens sont responsables de réactions allergiques chez près de 25 % de la population. Les observateurs du réseau "Sentinelles Pollin’air" reprennent leur activité Ces sentinelles d'Atmo Hauts-de-France observent les différents stades de développement des végétaux. Leurs observations sont transmises en temps réel sur la plateforme Pollin'air. Ces données sont ensuite transmises aux professionnels de santé qui alertent sur les risques d'allergies.



Dans les Hauts-de-France plus de 180 sentinelles livrent leurs connaissances sur la plateforme. Sachez que pour devenir Sentinelle, il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances précises en botanique, Atmo Hauts-de-France propose un accompagnement pour les premières observations, en remettant un guide détaillé et en proposant une formation sur le terrain si nécessaire.