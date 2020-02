Baie de Somme : à la découverte de la remarquable mais fragile zone humide du Hâble d'Ault

Aider à préserver ces zones en danger

Pratique

À quelques kilomètres au sud de la baie de Somme, une autre site naturel exceptionnel vient de se refaire une beauté. L'Hâble d'Ault, zone humide située entre Ault et Cayeux (Somme), arbore une nouvelle signalétique pour permettre aux visteurs de comprendre l'importance écologique du site.Les zones humides, en plus d'être le refuge d'une diversité de faune et de flore impressionnante, œuvrent comme des boucliers face au changement climatique. Telles des éponges, elles atténuent les crues et stockent davantage l'eau dans les sols lorsque celle-ci vient à manquer. Elles favorisent aussi l'infiltration vers les nappes souterraines, améliorent la qualité de l'eau et s'avèrent être des terres très fertiles grâce au dépôt de limons sur ses berges.Elles sont cependant des écosystèmes en danger. On estime que la moitié de ces zones humides ont disparu en France depuis le début du XXsiècle, à cause de l'activité humaine, notamment le développement des axes routiers et des villes, l'intensification de l'agriculture et l'aménagement des cours d'eau en premier lieu.Il coûte trois fois mois cher de les protéger que de compenser la perte des services qu'elles nous rendent. Afin d'enrayer leur disparition, les zones humides sont protégées par la convention de Ramsar, signée en 1971.: visite commentée du Hâble d'Ault, mardi 18 février. Rendez-vous à 14h30 devant l'office de tourisme de Cayeux-sur-Mer, 2 esplanade Aristide-Briand. Gratuit, réservation obligatoire au 06 86 67 97 92. Circuit de 3 kilomètres environ, durée de 2 heures environ. Prévoir une tenue en cas de vent et pluie, jumelles conseillées.