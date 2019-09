Baie de Somme : deux promeneurs pris au piège de la marée secourus par hélicoptère

Vérifier les horaires de marée

S'aventurer à pied en baie de Somme en marée ascendante n'est jamais une bonne idée. Dimanche 15 septembre, deux promeneurs en ont fait l'expérience et ont dû être secourus au moyen d'un hélicoptère.Vers midi, ces deux imprudents profitent de la météo favorable pour entamer une balade dominicale au départ de la plage du Crotoy (Somme). Ils sont aperçus par la surveillance de la plage qui tente de les prévenir du danger mais l'appel n'est pas entendu. Inquiète de les voir s'éloigner, l'équipe de sécurité décide de signaler les promeneurs au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) du cap Griz-nez, dans le Pas-de-Calais. Les promeneurs sortent alors de leur champ de vision.Ce dernier engage l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, les pompiers de la Somme et la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) du Crotoy. Quarante minutes passent, et les promeneurs sont repérés par l'hélicoptère grâce à la description des témoins de la plage. Comme redouté, les deux malheureux ont été piégés au milieu de la baie. Treuillés par l'hélicoptère, ils ont pu regagner la terre ferme.Les incidents de ce genre sont malheureusement assez fréquents. Il est rappelé qu'avant toute promenade pédestre dans la baie de Somme, vérifier les horaires de marée est primordial. Se risquer en marée ascendante est très dangereux en raison de la rapidité de la montée des eaux et de la rareté des voies de repli, notamment au pied des falaises. Ce 15 septembre, la mer est montée de plus de 8 mètres entre 8h30 (marée basse) et 13h30 (marée haute).