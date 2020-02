Baie de Somme : Emmanuel Macron devrait annoncer la création du 5e parc naturel régional des Hauts-de-France

👏👏 Le territoire Baie de Somme Picardie Maritime est enfin reconnu Parc Naturel Regional, une decision officialisée lors du 4e Conseil de défense écologique.@BaiedeSomme3V#PNR #Baiedesomme https://t.co/J8FpAIHy2f — Somme Tourisme (@SommeTourisme) February 12, 2020

Projet PNR

Un cinquième PNR pour les Hauts-de-France est aujourd’hui en phase de labellisation : le Parc de la Baie de Somme-Picardie Maritime. Intervenants : Jérémie Albert-Brunet, animateur nature - Sébastien Desanlis, Chef de projet PNR - Nicolas Dumont Président du syndicat mixte Baie de Somme 3 Vallées. Un reportage de Camille Di Crescenzo, Jean-Pierre Clément et Pierre-Olivier Pappini

Le Parc Scarpe-Escaut (1968 - premier PNR créé en France) : 55 communes, 194 000 habitants, 48 500 hectares.

Le Parc des Caps et Marais d’Opale (1986) : 153 communes (+ 4 associées), 200 000 habitants, 132 500 hectares.

Le Parc de l’Avesnois (1998) : 129 communes, 130 00 habitants, 125 000 hectares.

Le Parc Oise-Pays de France (2004) : 59 communes (44 dans l’Oise et 15 dans le Val-d’Oise), 110 000 habitants, 60 000 hectares.

© Source des données : Muséum national d'Histoire naturelle.

Ce mercredi soir le président de la République est attendu à Chamonix pour annoncer des mesures en faveur de l'écologie et de la biodiversité, parmi les mesures annoncées lors du 4e Conseil de défense écologique, la création de quatre nouveaux Parcs naturels régionaux. Celui de la Baie de Somme - Picardie Maritime devrait en faire parti.L'ensemble des Parcs naturels régionaux devront couvrir 30% du territoire, contre 23,9% actuellement. Cela fait plusieurs années que les communes de la Picardie maritime travaillent à la création d'un Parc naturel régional.Aujourd'hui, la région des Hauts-de-France compte quatre Parcs naturels régionaux (PNR).Le Parc de la Baie de Somme - Picardie Maritime devrait ajouter près de 1 400 km2, 137 communes et 136 500 habitants. Le PNR est un label d'excellence. Il est reconnu au niveau national pour la richesse de son patrimoine naturel, culturel et ses paysages.