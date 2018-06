Baie de Somme : la récolte des moules de bouchot a commencé

500 tonnes de moules par an

Assurer la relève

Le travail commence à l'aube, lorsque la marée est basse. Il faut faire vite, et heureusement aujourd'hui, l'activité est mécanisée.Une arracheuse permet d'accélérer la cueillette des moules arrivées à maturité après s'être nourries pendant deux ans.Depuis 1981, la famille Delaby possède 14 000 pieux qu'il faut régulièrement changer notamment après les tempêtes hivernales. "Désormais, on a un nouveau système qui permet d'aspirer de l'eau et d'enfoncer plus facilement les pieux", explique Guillaume Delaby.Le jeune homme de 33 ans, fait partie de la deuxième génération de mytiliculteurs avec ses deux frères. "J'ai arrêté l'école à 16 ans et j'ai pris mes bottes pour partir avec mon père sur les concessions", confie-t-il.Un métier âpre, mais qu'il a choisi. Les Delaby travaillent 7 jours sur 7 en pleine saison et récoltent chaque année 500 tonnes de moules de bouchot, vendues pour l'essentiel de Fort Mahon au Tréport chez les restaurateurs et les poissonniers."Nous avons été les premiers à planter les premiers pieux et sur le nombre de mytiliculteurs qui ont commencé en même temps que nous, on est peut-être les seuls derniers", témoigne Caroline Delaby.Après 40 ans de métier, elle peut compter sur ses fils pour assurer la relève. "Ils ont tout pour travailler, maintenant c'est à eux d'avancer", conclut-elle.