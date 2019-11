Une personne pratiquant la planche à voile a été pris en charge par les secours ce samedi 2 novembre en baie de Somme. Sa disparition en mer avait été signalée par un autre véliplanchiste un peu après 16h15, a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué. Des opérations de recherche ont été menées au large, entre le Crotoy et le parc du Marquenterre, par deux zodiacs des sapeurs-pompiers et un hélicoptère de la Marine nationale.



Une demi-heure plus tard, le véliplanchiste a été retrouvé sur la plage. Il a été évacué "en état d'épuisement" vers le CHU d'Abbeville.