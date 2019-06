Accident de poids lourd à Port-le-Grand : l'A16 coupée dans le sens Boulogne-Abbeville

Un poids lourd et un véhicule de fauchage de la société des autoroutes du nord et de l'est de la France (Sanef) sont entrés en collision ce 27 juin sur l'A16 au niveau de Port-le-Grand (Somme), tout près d'Abbeville. Peu avant 9 heures, le poids lourd s'est couché sur la route, bloquant l'ensemble des voies de l'autoroute dans le sens Boulogne-Abbeville.Arrivés sur place, les pompiers ont dû désincarcérer le chauffeur du camion. Personne n'a heureusement été blessé dans l'accident.Le trafic sur l'A16 est cependant très perturbé en cette matinée du 27 juin. Les véhicules venant du Pas-de-Calais et circulant sur cet autoroute en direction du sud doivent obligatoirement quitter l'axe à la sortie de Rue (n°24). Cette déviation devrait durer au moins toute la matinée.