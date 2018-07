Le baliseur Somme II mis en cale sèche

C'est le navire emblématique de la Baie de Somme. Le baliseur Somme II, classé monument historique depuis 2000, ne voguera plus du côté de Saint-Valery-sur-Somme. Le Conseil départemental a décidé de le mettre en cale sèche.Aucun nouvel exploitant n'a en effet été trouvé pour reprendre l'activité du baliseur.Par ailleurs, son état est tel que le rénover coûterait trop cher : à l'été 2017, lors des opérations annuelles de carénage, sa charpente en bois s'est révélée à nouveau attaquée par un champignon. Sa dégradation est importante au point qu'il faudrait engager une nouvelle restauration. Et cela moins de 10 ans après une première remise en état à Lorient entre 2007 et 2009. Le coût de ces interventions est trop élevé pour le Conseil général, malgré les subventions versées par l'Etat au titre des Monuments historiques.Le Département ne peut pas mobiliser une telle somme avant 2022. Et sans opérateur pour exploiter le navire en tant que bateau à passager, il n'y a que peu d'intérêt à le rénover.Construit en 1950, le baliseur Somme II était chargé d'assurer le balisage du chenal de navigation dans les eaux et les fonds mouvants de la Baie de Somme. Il a cessé cette activité en 1999. Longue de 17,50 m et large de 5,80 m, l'embarcation était propulsée par un moteur de 150cv. Elle proposait depuis des balades en mer aux vacanciers.