Pour Barbara Pompili, François de Rugy est “sincère“ mais n'a ”pas suffisamment fait la part des choses”

Des photographies pouvant heurter

Dîners fastueux de François de Rugy : "Je suis son amie et je n'ai jamais été invitée à ces repas. Cela veut bien dire quelque chose", estime @barbarapompili. >> https://t.co/4W9pAM4rK8 #DeRugyGate #DirectAN pic.twitter.com/1ns8gckTxf — LCP (@LCP) 11 juillet 2019

Des règles à clarifier

Face aux attaques contre moi, une seule défense : les faits en toute transparence. Je publie donc ce soir toutes les réponses apportées à Mediapart, sur des dîners à l’Assemblée, et des travaux de rénovation de mon appartement de fonction au ministère. https://t.co/jFq0YVM0WC — François de Rugy (@FdeRugy) 10 juillet 2019

"Je pense qu'il croyait vraiment que cela rentrait dans le cadre de ses fonctions". Barbara Pompili, la députée de la deuxième circonscription de la Somme a défendu ce jeudi 11 juillet François de Rugy face aux révélations de Médiapart sur les dîners fastueux organisés par l'ex-président de l'Assemblée nationale."Il était sincère dans ce qu'il a fait, a-t-elle estimé, mais il n'a manifestement pas suffisamment fait la part des choses." L'actuel ministre de la transition écologique et solidaire aurait organisé entre 2017 et 2018 plusieurs dîners avec au menu du homard, du champagne, des grands crus... Des rendez-vous que le ministre qualifie de "dîners informels liés à l’exercice de ses fonctions avec des personnalités issues de la société civile".La député samarienne a toutefois relevé qu'il fallait distinguer "ces fonctions de représentation où il faut qu'on montre la belle gastronomie française" des "repas qui sont plus des repas de travail". Elle a par ailleurs reconnu que les photographies dévoilées par Mediapart pouvaient "heurter à juste titre".Néanmoins, pour soutenir celui avec lequel elle a présidé le groupe écologiste à l'Assemblée nationale avant de rejoindre La République en marche, elle a ajouté qu'il avait probablement "pâti du fait que les règles n'étaient pas claires".Convoqué cet après-midi par le premier ministre Édouard Philippe, François de Rugy a démenti les rumeurs de démission, affirmant qu'il s'engagerait à rembourser "chaque euro contesté si la moindre ambiguïté subsistait à l'issue du travail de vérification". Il soumettra donc ses frais de réception aux autorités de contrôle de l'hémicycle.