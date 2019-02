À Belloy-sur-Somme, un grand débat organisé dans une église

Un premier débat avec 130 personnes

Le lieu est peut-être surprenant pour parler de démocratie et citoyenneté. Et pourtant, le prêtre de la paroisse de Belloy-sur-Somme a tenu à organiser un grand débat à l'intérieur de son église.L'idée lui est venue après un moment d'échange à Noël avec des gilets jaunes de Flixecourt. "Il y a des gens dans ma paroisse qui souffrent, et mon devoir de curé, c'est de faire ce qui est possible pour essayer de répondre à ces souffrances, à ces difficultés, à ces blessures de la vie", confie Nicolas Jouy, curé des paroisses Notre-Dame du Gard et de la Visitation.Loin d'être réfractaires, 130 personnes ont participé à au premier grand débat vendredi. Une réussite certainement liée au lieu atypique du rendez-vous."Peut-être que le respect du lieu a aidé, tous les gens pouvaient dire ce qu'ils voulaient et ce qu'ils pensaient et ça j'ai aimé", assure une participante au débat."Je pense que cela a attiré plus de monde que si c'était moi qui l'avais organisé à la mairie", reconnaît Bernard Lepers, maire (SE) de Belloy-sur-SommeLe prêtre de la paroisse souhaite renouveler l'expérience à Saint-Ouen dans une église voisine et espère le même succès. Comme dans tous les autres débats, les revendications seront ensuite transmises au Président de la République.