Le bilan inquiétant de la sécurité routière dans la Somme

Un motard britannique de 44 ans est décédé ce matin vers 2h30 après avoir, dans le Vimeu. C'est la douzième personne qui décède sur les routes de la Somme... Si la tendance au niveau national est plutôt positive, les chiffres desdans le département par rapport à l'année précédente.On déplorepar rapport à 2017 sur la même période, 62 blessés supplémentaires et 2 morts de plus.Le préfet Philippe de Maester était invité ce matin dans l'édition de 8h de France Bleu Picardie . "À la fois je suis en colère mais aussi désemparé face au comportement de nos concitoyens. On est dans une situation où des accidents se produisent à cause d el'alcool, le non-respect de la vitesse, la conduite non prudente. Ce sont des vies et des drames familiaux qui sont en jeu...", déplore le préfet.Durant les huit derniers jours, trois personnes sont mortes sur les routes., selon le préfet, qui donne des exemples de drames. "Cyril a 20 ans, il roule sur la D1001, il veut doubler une camionnette et heurte frontalement un véhicule qui roule dans l'autre sens. Le choc est terrible, il est éjecté de son véhicule et meurt. Il était sous l'emprise de l'alcool""C'est absolument insupportable", déplore le préfet qui assure que "l'engagement des forces de police et de gendarmerie est très fort." et pointe du doigt le comportement des automobilistes et leur mentalité face aux mesures du gouvernement pour réduire la vitesse. "Depuis une quarantaine d'années, chaque fois qu'on a voulu prendre des mesures de sécurité routière, on a eu droit aux mêmes commentaires idiots. Pourtant, en 40 ans, on a divisé par dix le nombre de morts", conclut le préfet.