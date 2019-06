Une bombe sera neutralisée le jeudi 20 juin à Quend-Plage

Durant cette opération de déminage, deux périmètres de sécurité seront délimités. le premier dans un rayon de 300 mètres à partir de la munition. Les habitants seront accueillis dans la salle des fêtes de Quend-ville. Le second périmètre de mise à l'abri d'un rayon de 1 200 mètres consiste à confiner les habitants chez eux et durant cette période, fenêtres et volets devront restés fermés.



Les maires des communes de Quend et de Fort-Mahon aviseront la population de ces dispositions. Tout mouvement sera interdit dans ces deux périmètres pendant la durée de l’opération.



Le ramassage scolaire pour les écoles de Quend-Plage et le collège de Rue, situé dans les zones incluses dans le périmètre, ne sera donc pas effectué (arrêts concernés : Chapelle et Camping du Bois Dormant).



Afin d’éviter tout risque pour la population, les démineurs pourront déplacer l’engin explosif sur la plage sur une distance de 2 000 mètres afin de pouvoir procéder à sa neutralisation. La population sera avertie dès que tout risque aura été écarté.