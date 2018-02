Boris Vain, un Abbevillois aux JO d'hiver

© capture d'écran CIO

A l'origine, Boris Vain est lanceur de poids. Il détient même le record de France juniors en salle et en plein air. Licencié au club d'Abbeville, en 2012, il reçoit une proposition étonnante de la part de Bruno Mingeon, médaillé olympique en 1998 en bobsleigh à 4 et champion du monde en 1999.Le responsable des équipes de France et de Monaco cherche un pousseur. Et c'est en épluchant les bilans des athlètes de la Fédération Française d'Athlétisme qu'il tombe sur les résultats en lancer et en sprint de Boris Vain.Depuis, à 24 ans, Boris Vain se consacre entièrement au bobsleigh, s'entraînant deux fois par jour. Il partage son temps entre Abbeville, Amiens, Monaco et La Plagne pour ses entraînements. Il représentera Monaco aux JO d'hiver de Pyeong Chang en Corée du Sud en bob à 4.L'épreuve débutera le 24 février :

Son portrait signé Karim Baïla, Gérard Payen et Mathie Krim :