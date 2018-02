Boris Vian sur les planches à Saint-Valéry-sur-Somme

Nouvelle création de la troupe Solilès

Intervenants : Willy Michardière, Metteur en scène et comédien de la troupe Solilès ; Yann Palheire, Metteur en scène et comédien de la troupe Solilès - Equipe : MONTCHO Emilie, BAREGE Aurélien, PAPPINI Pierre-Olivier

"Ingénieur, auteur, compositeur, interprète, musicien, jazzologue et maintenant directeur artistique d’une maison de disque …Je vois bon-à-tout, bon-à-rien, qui trop embrasse mal étreint …" L'introduction dialoguée pose le personnage de Boris Vian. La nouvelle pièce de la troupe Solilès se veut drôle, dramatique mais aussi musicale, à l'image de l'artiste aux multiples talents."C'est une atmosphère de cabaret, de cave parisienne. On a envie de plonger nos spectateurs, de les inviter à découvrir plusieurs facettes de Boris Vian. Il y a l'anarchiste, l'antimilitariste, l'anticlérical", explique Willy Michardière, metteur en scène et comédien."Le défi du projet était d'adapter pour des acteurs, des textes parfois journalistiques, parfois des chroniques, des nouvelles et même s'il y a dans l'écriture de Vian une grande théâtralité, puisqu'il était aussi dramaturge, il a fallu s'approprier des écritures parfois narratives et en faire des dialogues pour la scène" ajoute Yann Palheire, metteur en scène et comédien.La pièce "Vian : mot Chronique en Fa majeur" se joue ceet, à l'ancien tribunal, à Saint-Valéry-sur-Somme.