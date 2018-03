Les boulangers de Liomer relaxés en appel

La justice a estimé qu'il n'y avait pas eu tromperie. Pour les juges, la qualification de "bio" était clairement apposée à la farine utilisée pour le pain et non aux produits finis. Il ne pouvait donc pas y avoir confusion dans l'esprit des clients.C'est pour cette raison que la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement rendu le 4 octobre 2016 et qui condamnait Françoise et Alain Bourgeois à 4.800€ d'amende dont 2.000 avec sursis.Le couple, poursuivi pour usage illicite du mot "bio" est donc relaxé.