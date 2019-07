Braquet de l'espoir : un tour de France pour récolter des fonds

Assurer une délégation itinérante

Déjà près de 1000 kilomètres courus

Le tour de France de Claude Porquet / © Facebook Claude Porquet

Cela fait maintenant neuf jours que Claude Porquet s'est élancé sur son vélo à l'assaut des routes de France au profit de l'association APF France handicap Somme. Au programme : un tour de l'hexagone de 3.000 kilomètres, avec l'ambition de récolter deux euros par kilomètre parcouru, soit environ 6.000 euros, via une cagnotte en ligne Soutenue dans sa démarche par l'association Espoir Baie de Somme , l'APF France handicap espère utiliser l'argent récolté pour financer - en partie - l'achat et la mise en service d'un Handibus à destination des personnes isolées en situation de handicap. "Il s'agit pour nous d'avoir un véhicule couteau-suisse, explique Hélène Terrasson, chargée de développement pour l'association, une sorte de délégation itinérante de notre association."Car l'une des vocations de l'APF France handicap est de se déplacer dans les campagnes pour y organiser des réunions, des moments conviviaux et lutter contre l'isolement. D'où l'intérêt d'un véhicule pour aller chercher les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, afin de leur permettre de se rendre à ces manifestations : des ateliers variés, de la formation à l'outil numérique aux simples moments d'échange et de convivialité en passant par l'organisation d'activités sportives, manuelles et culturelles.En attendant, Claude Porquet prend de l'avance sur son programme. Le jeune retraité, qui avait initialement prévu de rouler entre 70 et 100 kilomètres par jour est déjà au niveau de Lons-le-Saunier, soit à près de 1000 kilomètres de son point de départ. "C'est un monsieur très sportif, confie la membre d'APF France handicap. Il voulait se lancer dans un défi sportif, un tour de France pour revoir tous les lieux qui l'ont marqué pendant sa vie et il a souhaité adosser ce projet à une cause."Le sportif, devrait arriver fin août à Eaucourt-sur-Somme, la commune d'où il s'est élancé le 13 juillet. La cagnotte, qui a déjà récolté 7% des fonds espérés, reste ouverte jusqu'au 30 août. "On compte beaucoup sur les réseaux sociaux et sur les curieux qui croisent Claude sur la route", explique Hélène Terrasson. D'ici là, un blog est régulièrement alimenté pour suivre le périple de Claude Porquet.