Légumes d'automne les cucurbitacées

Synonyme d'automne, la famille des cucurbitacées, sous toutes ses formes et toutes ses couleurs et se retrouvent dans les étals des marchés. Pour faire face à une demande de plus en plus importante, Mathilde Degrendel a doublé sa surface en 3 ans.Sources de vitamines, magnésium et antioxydants, les cucurbitacées se déclinent délicieusement en purées ou gratins.Dans cette exploitation les légumes écoulés en vente directe, ou vendus aux collectivités, cantines, maisons de retraite, hôpitaux ou encore via internet. Faciles à cultiver, rustiques, les courges sont semées en mai. Mais ici comme ailleurs, les épisodes caniculaires ont eu un impact sur la production.