"C'était plus grand qu'une patinoire olympique" : en pleine vague de froid, elle patine sur un champ gelé dans la Somme

C'est un petit moment de grâce, qui, en pleine pandémie, met du baume au cœur. Le 14 février dernier, alors que le froid a envahi la Picardie, Morgane Callegari a eu la chance de pouvoir patiner en extérieur. Plus précisément sur un champ gelé à Poix-de-Picardie dans la Somme.

"C'était plus grand qu'une patinoire olympique, sourit-elle. C'est ma sœur qui a découvert l'endroit par hasard, l'eau avait dû stagner puis a gelé, donc les risques étaient moindres. Elle m'a dit : tu devrais aller voir."

"C'était magique, un vrai moment d'évasion"

L'occasion était trop belle, pour cette patineuse titulaire d'un diplôme d'éducatrice sportive, passionnée de photo et de vidéo. "Je cherchais justement un endroit comme ça, je pensais partir à la montagne notamment dans le Jura, mais du coup pouvoir faire ça dans ma région c'est exceptionnel, confie-elle. Je n'étais pas sereine au début, mais il y avait quand même une belle plaque de glace. Au niveau liberté, c'était magique, un vrai moment d'évasion."

Malgré le froid et le vent, la jeune Amiénoise de 29 ans, qui patine depuis l'enfance, profite de cette patinoire improvisée durant plus d'une heure. "Ça fait quand même un an que je n'ai pas vraiment patiné, ça fait du bien de retrouver cette sensation", avoue-t-elle.

Depuis 2015, la jeune femme, également diplomée en arts plastiques, travaille sur un projet qui mêle ses deux passions. "Je m'inspire des poèmes de Paul Verlaine. Je travaille sur le mouvement, autour d'une gestuelle. Je fais attention à l'harmonie des couleurs, aux formes utilisées, détaille-t-elle. J'ai déjà patiné en extérieur dans les Alpes ou en Haute-Savoie, mais jamais sur un champ gelé !"

Depuis la diffusion de sa vidéo sur Facebook, Morgane n'a eu que des retours positifs. "Je suis vraiment dans le partage, le patinage c'est ma passion depuis que je suis toute petite. Je n'ai pas une grosse communauté et pourtant j'ai reçu plein de messages très gentils, ça m'a beaucoup touché."