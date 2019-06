Le camp de la 2e DB s'installe dans le parc du château du maréchal Leclerc à Tailly-l'Arbre-à-Mouches

La reconstitution des régiments de la 2e DB respectent scrupuleusement la véracité des habits des soldats, des tentes, des matériels et des véhicules. / © Benoît Henrion

La 2e Division Blindée

Mort d'un héros

Ce week-end, 8 associations de reconstitution historique participent au troisième hommage rendu au maréchal Leclerc de Hauteclocque , compagnon de la Libération et chef de la 2e DB.À cette occasion, elles ont installé une reconstitution d'un campement de l'unité dans le parc du château de Tailly-l'Arbre-à-Mouches , près d'Airaines, d'où était originaire ce héros de la Seconde Guerre mondiale.Sous l'impulsion du général Leclerc, le général de Gaulle et le "Comité français de libération nationale d'Alger" créent la 2e division blindée le 24 août 1943, selon le modèle américain.Elle compte 16 000 hommes entièrement équipés par les États-Unis et 4 000 véhicules américains, dont les chars Sherman.Ses soldats sont issus de différentes origines comme des marsouins du Tchad, des spahis d'Egypte ou encore une unité de fusiliers marins.Le 1er août 1944, la 2e DB débarquera à Utah-Beach, au sein de la IIIe armée américaine du général Patton pour participer à la Bataille de Normandie et contribuera à la libération de tout l'ouest de la France.Le maréchal de France meurt dans un accident d'avion le 28 novembre 1947 près de Colomb-Béchar, à la frontière algéro-marocaine. La dégradation des conditions météorologiques sont à l'origine de l'accident.