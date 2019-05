À Cappy dans la Somme, les écoliers ne vont pas à la cantine... mais au restaurant !

Comme une famille

Dans le restaurant de Dany et Laurence Lévêque, il y a une salle spécialement dédiée aux écoliers. L'école du village ne disposant pas de cantine, ce sont eux qui préparent le déjeuner des élèves du CP au CM2 quatre jours par semaine.Une cuisine maison, simple et généreuse, qui ravit les enfants. Le repas ne coûte pas plus cher que dans une cantine classique, mais l'ambiance y est plus chaleureuse et familiale."C'est comme nos petits enfants ! On les connait tous, ils nous connaissent par coeur, c'est très bien comme ça. L'année dernière une petite fille est partie pour la 6ème, on lui a fait une petite cérémonie, on lui a offert un petit mug, comme ça elle se souvient de nous, et nous ça nous a fait plaisir de le faire !", raconte Laurence.Pour Dany, le chef, faire office de cantine implique des règles d'hygiène plus strictes et des contrôles fréquents. Mais rien ne compte plus pour lui que le bien-être de ses petits pensionnaires.► Le reportage de Yolande Malgras, Jérôme Arrignon et Olivier De Nesle