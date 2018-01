Carte scolaire : 63 fermetures de classes programmées dans la Somme

Le cas épineux des enfants placés de Crécy-en-Ponthieu

Depuis plusieurs années, la commune de Crécy-en-Ponhtieu accueille des enfants faisant l'objet d'un placement judiciaire. Ces enfants, retirés à leur famille temporairement ou définitivement, nécessitent une attention particulière. "Parfois, ça se passe bien, mais parfois, pardonnez-moi l'expression, mais ils pètent les plombs, parce que la décision de justice les mine", explique Gérard Lheureux, maire de la commune et ancien enseignant.

"Ils sont en difficulté évidente, alors il faut à tout prix maintenir les moyens dans cette école", indique Maxime Paruche. Or, l'inspection académique envisage d'y supprimer une classe. Une mesure qui ferait passer les classes d'un peu moins de 22 élèves en moyenne à plus de 26. "Et comme on n'est pas en REP, chez nous, les CP de seront pas dédoublés", déplore le maire. "Les enseignants vont se retrouver à gérer des effectifs plus élevés, avec des enfants en souffrance et qui ont parfois des comportements très durs."

Gérard Lheureux a écrit à l'inspection académique à l'instant où il a appris la nouvelle. "Je suis prêt à les rencontrer, et à les recevoir à Crécy pour qu'ils comprennent la situation." Objectif : maintenir à tout prix les moyens consacrés à cette école. "C'est mieux pour ces enfants d'être accueillis dans des structures comme celles-ci. Les enseignants font un travail remarquable. Et ils subissent un peu ce qui se passe, ils ne s'y attendaient pas. On aimerait que notre cas soit pris un peu plus en considération. Même si on est pas classé REP, on a besoin de moyens. La plupart des gens ne savent même pas ce qui se passe dans cette école !"

Le nombre d'enfants placés fluctue au gré des décisions de justice, allant de 20 à 30 en même temps. "Ils sont en grande détresse physique et comportementale. (...) Il y en a un l'autre jour qui a piqué une crise, et il faut le calmer, sans alimenter sa colère, ça demande du dialogue, de l'affection, du temps. (...) Mais c'est une bataille permanente pour expliquer le cas particulier de Crécy."