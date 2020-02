CARTE - Tempête Ciara : inondations, obstacles sur les voies et routes fermées dans la Somme

Dans l'Ouest du département de la Somme, il reste quelques arbres à évacuer sur l'ensemble du domaine fluvial, comme ici à Abbeville / © Conseil départemental de la Somme

Depuis ce dimanche, les agents du Conseil départemental de la Somme sont intervenus à plus de 130 reprises pour dégager les routes du département suite à des chutes d'arbres ou des inondations. A 17h00 ce lundi, les opérations étaient toujours en cours.3 routes départementales sont encore complètement fermées à la circulation :- la RD 25 à Huppy- la RD 99 entre Heuzecourt et Bernaville- la RD 523 à CachyEnfin, dans l'ouest de la Somme, les digues et ouvrages d'art font l'objet d'une surveillance accrue. Selon les services du Département, "rien d'inquiétant pour le moment" à part quelques arbres à évacuer sur l'ensemble du domaine fluvial.