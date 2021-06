Catherine Ringer, Asaf Avidan, Feu! Chatterton : une version inédite de Retro C Trop aura lieu en juillet 2021

À cause des restrictions dues à la crise sanitaire, l'édition 2021 de Retro C Trop prévue du 25 au 27 juin a été repoussée à 2022. Mais hors de question pour les organisateurs de passer encore une année blanche. Une édition inédite aura bien lieu cette année les 30 et 31 juillet.