Cayeux-sur-Mer : des ateliers de méduses flottantes pour sensibiliser au recyclage

Des méduses flottantes à partir de bouteilles recyclées, l'artiste coloriste Sophie Hélène mêle art et environnement

Des ateliers environnementaux dans le cadre du pavillon bleu

Près deauprès des enfants des écoles de Cayeux-sur- Mer. La collecte de ces bouteilles en plastiques de toutes les couleurs vont être découpées en début d'après-midi, plus précisément les fonds de bouteilles. Cet atelier participatif permet de "sensibiliser les gens au recyclage de déchets", déclare Anne-Sophie Toutain, la responsable du service festivité à la mairie de Cayeux -sur-Mer.Originaire de Carcassonne après 20 ans à Paris, Sophie Hélène cherchait un endroit plein de nature situé à deux heures de la capitale. Il y a onze ans, elle décide de vivre à Cayeux-sur-Mer. Coloriste de formation,Depuis son arrivée sur la côte picarde, elle a développé un travail artistique, et"en particulier l’intensité de la teinte qui l’a interpellé et la profusion des déchets; c’était important de soulever cette problématique" .Son travail s'est construit autour des, des déchets que l'on retrouve partout, puis son intérêt s'est porté autour des bouteilles d’eau. À Fort Mahon, une exposition a eu lieu et a pris plusieurs formes. Le projet s’appelaitautrement dit à travers le filtre des méduses il s’agit de voir le décor autrement.ont permis de réaliser ce projet.Pourquoi un tel intérêt pour les méduses ? Sophie Hélène créée un parallèle entre la bouteille d’eau qui est un matériau a usage unique, "car il est très facile de lancer des collectes.. Et aussi, c’est intéressant de mener une opération de sensibilisation auprès des publics, de prendre le temps d’un atelier". Plus de 900 bouteilles seront utilisées pour ce projet à Cayeux-sur-Mer qui serontPhilippe Boutté, adjoint à chasse pêche l’environnement explique que ce projet artistique s'inscrit dans le cadre du pavillon bleu. La mairie l’a décroché sur des critères environnementaux : ramassage des déchets sur la plage, matière plastique beaucoup, des canettes, des bouteilles de bouchons.Emballage plastique, qualité des eaux et contrôle. "Plusieurs ramassages s’effectuent dans le cadre de l’opération Hauts-de-France propre de France", rapelle Philippe Boutté et cela sur bord de mer et dans le massif dunaire aussi ou le plastique.EnvironDes collèges viennent avec leurs élèves , cinq ramassages par an ont lieu sur les. 14 km de cote qui longent la pointe du Hourdel au Hâble d’Ault .► RDV cepour cet atelier méduses flottantes et le 1er août même heure.