Cayeux-sur-Mer : bloqué en baie de Somme, un promeneur est secouru par hélicoptère

Vérifier les horaires de marée

La marée en baie de Somme est piégeuse, et un promeneur en a encore fait les frais ce 4 janvier, heureusement sans grave conséquence.Vers 14h30, une personne chargée de la surveillance des marées - aussi appelée rabatteur - se rend compte qu'une personne partie en excusion va se retrouver isolée par la marée au beau milieu de la baie de Somme, entre le Marquenterre et la pointe du Hourdel. Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris Nez est aussitôt prévenu et engage immédiatement l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale du Touquet et les pompiers du CODIS 80.Peu avant 15 heures, l'hélicoptère se pose sur un banc de sable afin de récupérer le promeneur. Enfin, il peut déposer sain et sauf à la pointe du Hourdel l'imprudent afin qu'il soit pris en charge par le CODIS 80.Les incidents de ce genre sont malheureusement assez fréquents . Il est rappelé qu'avant toute excursion pédestre dans la baie de Somme, vérifier les horaires de marée est primordial. Se risquer en marée ascendante est très dangereux en raison de la rapidité de la montée des eaux et de la rareté des voies de repli, notamment au pied des falaises. Ce 15 septembre, la mer est montée de plus de 8 mètres entre 8h30 (marée basse) et 13h30 (marée haute).