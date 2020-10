Cayeux-sur-Mer : le port du masque obligatoire dans les espaces publics, dès l'âge de six ans

La décision s'est appliquée à partir de ce vendredi 30 octobre, jour où la France rentrait de nouveau officiellement en confinement pour tenter de freiner la progression de la pandémie de Covid-19. Le maire de Cayeux-sur-Mer, dans la Somme, a décidé par arrêté de rendre obligatoire le port du masque dans les espaces publics de la ville, extérieurs compris. Cette mesure s'applique aux adultes et aux enfants dès l'âge de 6 ans."Nous faisons face à un virus qui circule activement, le port du masque n'est pas un rempart incontestable mais soutient les gestes barrières, précise la municipalité . Cette décision relève d'un principe de précaution d'autant plus nécessaire que notre commune, eu égard à son caractère touristique, a connu d'importants brassages de population au cours des dernières semaines."A l'échelle du pays, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos et au travail si les bureaux sont partagés. Les préfectures et les maires peuvent renforcer ces obligations localement. Les infractions sont sanctionnées par une contravention de 135 euros.