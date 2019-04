Le Chaland gallo romain des Ambiani rejoint Samara

Le chaland gallo romain "Abugnata" construit par l'association les Ambiani, quitte son point d'attache à Pont-Remy, pour rejoindre le Parc Archéologique de Samara. Ce bateau fluvial a été construit dans un but expérimental. Il représente avec le chantier naval l'archéosite d'Arebona l'une des réalisations les plus ambitieuses des Ambiani.C'est le Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées qui a financé sa construction. Les bénévoles de l'association Ambiani ont du se séparer du Chaland pour des raisons d'entretien, de plus le bateau fluvial ne pouvait plus rester dans la Somme. L'embarcation représentait une gêne pour la navigation. Les voies navigables de France ont demandé sont retrait. L'association s'est tournée vers le Parc Samara.