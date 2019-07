Championnats de France d'athlétisme : l'Abbevillois Antoine Duponchel obtient l'argent au lancer du poids

La concurrence était trop forte aujourd'hui pour espérer décrocher l'or. Le Picard Antoine Duponchel a terminé deuxième du lancer du poids aux championnats de France Elite avec un essai à 18m82. A 25cm de son record personnel mais loin derrière le favori et champion en titre Frédéric Dagee , qui a surclassé la finale avec jet à 19m69. Itamar Levi complète le podium avec un lancer à 17m54.Le sociétaire du Sporting Club Abbevillois s'incline donc logiquement face au champion français du lancer du poids, déjà auteur de la meilleure performance de l'année (20m69) et également champion de France en salle de la discipline.Cette médaille d'argent reste tout de même une excellente performance et confirme tout le potentiel de l'athlète de 23 ans. En 2017, lors des derniers championnats de France, Antoine Duponchel avait terminé 4e avec un jet à 17m47 . L'été dernier, il avait ensuite été sacré champion de France espoirs à Niort avec un jet à 16,96m.