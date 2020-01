© Météo de la Somme /Emilien Briet

L'apparition de cette neige industrielle est le résultat de températures très basses, du brouillard et de pollution aux particules. Ce phénomène est survenu ce mercredi matin, dans les secteurs de la Somme, notamment à Boves ou encore à Nesle et au niveau de la zone industrielle d'Amiens. On constate une fine couche de neige au sol.Cette pollution est peu courante sans être rare. Elle est provoquée par la condensation de l'humidité ambiante autour des particules rejetés dans l'air par les industriels et les particuliers. Ils se transforment alors en flocons de neige.