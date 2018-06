Cinq chiens huskys qui vivaient enfermés dans une remorque à Chaulnes, ont été libérés

Appel aux familles d'accueil

Heavy, Line, Eloo, Mush et Eurtha sont enfin libres, ces cinq chiens huskys ont été libérés par la Fondation 30 Millions d'Amis , suite à un signalement et sur réquisition judiciaire.Depuis plus de 6 mois, ces 4 femelles et 1 mâle étaient régulièrement enfermés dans une remorque située au fond du jardin "parce qu'ils aboyaient et gênaient les voisins", rapporte l'enquêtrice de la fondation. Elle décrit les conditions de vie déplorables dans lesquelles les huskys ont été trouvés.A son arrivée, la remorque était en plein soleil.A l'intérieur, "les chiens étaient détenus dans leurs excréments,", précise-t-elle. Tout porte à penser qu'ils n'étaient ni entretenus, ni soignés.Les huskys montrent des signes d'une santé précaire. Ils vont être pris en charge par les services vétérinaires. La Fondation 30 Millions d'Amis lance un appel à des familles bienveillantes qui pourront les reccueillirEn attendant, les 5 huskys ont été placés au refuge de la Fondation Assistance aux Animaux à Villevaudé, en Seine-et-Marne.Pour toutes personnes intéressées, appeler le