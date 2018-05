Le collège de Bernaville plante l'arbre du Souvenir

Un arbre multidisciplinaire

Un arbre de toutes nationalités​

Un arbre du Souvenir et une sonnerie aux morts, ces deux symboles clôturent 5 années de travaux autour de la Grande Guerre.Depuis 2014, une professeure d'histoire du collège Bois l'eau de Bernaville, à l'est de la Somme, sensibiilise ses élèves à cette période dramatique. Une initiative qui chaque année provoque une prise de conscience chez les élèves comme l'explique Lola : "Quand on en parle, on se dit ce n’est pas possible mais quand on voit les preuves, les noms affichés, les trous d’obus, on se dit si en fait.. Ça nous met les pieds sur terre. C’est un coup dur".A ce travail pédagogique ont été associés les professeurs d'arts plastiques.L'arbre du souvenir qui est inspiré des arbres à cadenas de Moscou, est en métal.en PVC coloré. Chaque couleur de feuille symbolise l'année de la mort. Bleue pour 1914, blanche pour 1915, rouge pour 1916, verte pour 1917, jaune pour 1918.Des affiches et des panneaux ont été également confectionnés par des élèves très investis. Certains n'ont pas hésité à venir travailler hors temps scolaire, de quoi réjouir l'enseignante à l'heure du bilan : "On s’est mobilisé pour le 11 novembre. À chaque fois, chaque année, j’ai eu 20, 25, parfois 30 élèves qui venaient. Même après ils me disaient 'là est-ce qu’on fait quelques chose pour le 8 mai'.. Si on sait les motiver on obtient des choses remarquables".Autour de l'arbre du Souvenir, 5 arbres véritables. Les témoins de ces années de commémoration. Ils évoquent les pays qui ont participé au conflit. Le chêne a été planté en 2014, l'épicéa en 2015, le sycomore en 2016 et le chêne rouge d'Amérique en 2017.Le dernier, l'érable, les rejoindra le 11 novembre 2018 en l'honneur des canadiens tombés dans la Somme.