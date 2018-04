Des collégiens indemnisés après l'incendie au collège de Saint-Valéry-sur-Somme

Conclusion de l'enquête

Le 16 avril 2018, un incendie s'est déclaré dans le local où étaient entreposés les cartables du collège de la Baie de Somme de Saint-Valéry-sur-Somme.Dans un communiqué daté du 24 avril, le Département annonce sa décision d'indemniser les élèves ayant perdu leur cartable et leurs affaires dans l'incendie, à hauteur de 80 euros par cartable brûlé.Le nombre de cartables a été évalué à 140.D'après les premières investigations de la brigade de gendarmerie de Saint-Valery-sur-Somme, chargée de l'enquête, la piste criminelle a pu être écartée.Un expert, nommé par le Procureur de la République s'est rendu sur place dans la matinée du 20 avril, "Les services du Département ont par ailleurs saisi leur assureur.Le dispositif d'alarme anti-incendie a été remis en route dès le lendemain de l'incendie. La ventilation et la décontamination lancées dès le 17 avril, se poursuivent jusqu'au 28 avril. Les travaux de peintures, menuiserie et plafond débuteront pendant les vacances scolaires.Les travaux au 1er étage et sur les deux tiers du rez-de-chaussée seront