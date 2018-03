Commémoration de la bataille de Moreuil Wood

Le 30 mars 1918, des soldats alliés sont parvenus à stopper l'offensive de printemps lancée par les Allemands à Moreuil dans la Somme.Pour fêter les 100 ans de la bataille de Moreuil Wood, , deux journées de commémorations se tiendront les 30 et 31 mars.Elles sont organisées par l’association Moreuil Wood, la ville de Moreuil, la CCALN et le régiment Canadien d’Edmonton du Lord Strathcona’s Horse (Royal Canadians) avec 20 cavaliers et plus de 70 soldats.