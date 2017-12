Un concours de décorations de Noël faites maison pour égayer un EHPAD de Fouilloy (Somme)

Un concours de décoration de Noël faites maison pour égayer un EHPAD de Fouilloy (Somme)

On a mis deux semaines pour bien tout décorer

Vous cherchez l'esprit de Noël ? Il est à l'EHPAD de Fouilloy, dans la Somme, où le personnel s'est lancé dans un concours interne de décorations de Noël. Mais pas n'importe quelles décorations...Le résultat ? De vieilles ampoules peintes et décorées en bonhommes de neige, des boîtes de camembert personnalisées en petites scènes avec figurines, des piluliers, seringues ou boîtes de médicaments transformées en décorations."Notre quotidien médical, ce sont beaucoup les médicaments ou nos tubes d'injection, donc on les a récupérés et 'customisés'" explique Aurore Selin, infirmère.Et, parfois avec leur conjoint et en. "On s'est aperçu qu'on avait d'autres talents que les soins" confie Natacha Harlaux, aide médico-psychologique.Et côté résidents, on en pense quoi ? "Superbe ! Sublime !" se réjouit Mauricette Duchiron. "Ils ont pas arrêté une minute, en plus de leur travail !". "Quand même, qu'est-ce que c'est bien !" s'exclame elle aussi Monique Billard."On a mis deux semaines pour bien tout décorer" explique Virginie Prevost, lingère. "On se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien puisqu'on a des félicitations de tout le monde, et puis quand on va les enlever ça va nous faire bizarre !".