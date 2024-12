Condamné en première instance, Stéphane Haussoulier se retire de la présidence du conseil départemental de la Somme

Le président du département de la Somme, Stéphane Haussoulier, a annoncé le retrait de sa fonction ce vendredi 6 décembre. Condamné à trois ans de prison avec sursis et 30 000 € d'amende en première instance, il avait annoncé qu'il ne se retirerait pas de ses fonctions alors même que des conseillers départementaux réclamaient sa mise en retrait le temps de son procès.

C'est par un communiqué que le président du département de la Somme, Stéphane Haussoulier, a annoncé son retrait ce vendredi 6 décembre : "J’ai pris la décision de me retirer de la présidence du Conseil départemental de la Somme. (...) Ce choix, profondément personnel, est guidé par ma volonté de préserver le travail collectif engagé par notre majorité, élue en 2015 et renforcée en 2021. Je ne peux me résoudre à voir cette majorité se fracturer aujourd’hui. Dans cette période de confusion, je me devais d’agir. La majorité départementale est au travail et doit le rester, sans entrave ni obstacle. C’est pour moi une priorité absolue."

Mardi 3 décembre 2024, Stéphane Haussoulier a été condamné en première instance à une peine de trois ans de prison avec sursis, 30 000 € d'amende et une inéligibilité de trois ans sans effet immédiat pour escroquerie, détournement de fonds, blanchiment et abus de confiance.

À l'issue de la décision rendue par le tribunal de Beauvais, le président du Département a décidé de faire appel et de maintenir ses fonctions. "J’ai tenu à rappeler que le tribunal n’a pas ordonné l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité prononcée à mon encontre. Les juges ont ainsi estimé que je pouvais continuer à exercer mes mandats, notamment celui de Président du Conseil départemental de la Somme", précise-t-il.

Appels au retrait et démission des vice-présidents

Or cette condamnation en première instance a fait réagir, tant du côté de l'opposition que de la majorité, les élus estimant que cette décision de justice allait à l'encontre des valeurs que doit véhiculer le président du Département. Ce vendredi, 14 d'entre eux, demandaient à leur président de se retirer après la démission de trois vice-présidents.

"Je comprends pleinement les inquiétudes, et même les colères, exprimées par certains élus. Je mesure également que mon maintien à la présidence pourrait perturber, pendant plusieurs mois, le bon fonctionnement de l’Assemblée départementale, élue pour servir les Samariens", estime Stéphane Haussoulier.

Il annonce par ailleurs que Christelle Hiver, première vice-présidente, assurera l'intérim. "Elle convoquera dans les tous prochains jours une session extraordinaire du conseil départemental", indique-t-il, ajoutant qu'il "reste pleinement engagé au service de la Somme et de ses habitants, en particulier ceux du canton Abbeville 2."