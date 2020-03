Entre Amiens et Abbeville, un mort après une collision entre un train et une camionnette à un passage à niveau

Peu après 8 heures mardi matin, un train TER Amiens-Calais est entré en collision avec une camionnette blanche au niveau d'un passage à niveau sur la commune de Condé-Folie (80).Selon la gendarmerie, le véhicule tractait un engin de chantier, qui ce serait bloqué sur le passage à niveau. Le passager, beau-fils du conducteur, serait descendu pour trouver une solution. C'est alors que les barrières de sécurité se sont abaissées et les avertisseurs sonores ont retenti.Le conducteur du véhicule, un artisan, n'a pas eu le temps de sortir avant la collision.Le train a déraillé et s'est stabilisé quelques centaines de mètres plus loin.Le passager de la camionnette est rentré chez lui.Les soixante et un voyageurs ont été pris en charge par le personnel de la SNCF. Ils ont été guidés à pied le long de la voie ferrée jusqu'à la gare de Longpré-les-Corps-Saints. Des bus ont été affrêtés pour les emmener à Abbeville ou à Amiens. Les premiers départs ont eu lieu vers 9h30.La SNCF a également proposé une aide psychologique, acceptée par l'un des voyageurs.L'enquête a été confiée à la gendarmerie.