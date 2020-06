Le Conseil départemental de la Somme adopte un "plan de relance" de 50 millions d'euros

À l’instar d’autres territoires français, la Somme a annoncé début juin travailler sur un plan de relance de l’économie. Cet ensemble de douze mesures est destiné, à hauteur de 50 millions d’euros, à faire face aux répercussions de la crise sanitaire du Covid-19. Il a été adopté par le conseil départemental au cours de la session qui se tenait de lundi à mercredi à Amiens.

Écologie, emploi, primes Covid...

Présenté comme « massif et inédit » par la majorité LR-UDI, le dispositif s’articule autour de trois thématiques. Parmi les mesures sociales de « solidarité », on note la création d’un fond d’urgence « spécial Covid » pour le logement, une prime de 1000 euros pour les personnels des services d’aide à domicile ou de protection de l’enfance non concernés par les primes d'État, ou encore la création d’un « bus pour l’emploi » à destination des bénéficiaires du RSA. Sur le volet attractivité, le département annonce notamment des aides pour le tourisme, une participation aux dispositifs régionaux de soutien aux TPE, la distribution d’une carte prépayée pour ses agents, valable dans les restaurants ou établissements culturels du département.

Enfin, « pour une Somme verte et vertueuse », le plan table, entre autres, sur la promotion du tourisme écolo ou des aides à l’achat de vélos électriques. Certaines mesures, notamment concernant le programme de développement touristique « Somme, vallée idéale », s’inscrivent dans des actions déjà engagées par le département. "Nous entendons aujourd’hui poursuivre et amplifier les orientations mises en place depuis 2015 en faveur des solidarités sociales et territoriales", soulignait Laurent Somon, dans son discours d’ouverture de session.

L'opposition, de son côté, regrette des "effets d'annonce". "Il y a une partie des investissements qui étaient déjà prévus, une partie des investissements qui ne seront pas réalisés, et plein de choses qui sont sous-dimensionnées, développe Delphine Damis-Fricourt, présidente du groupe Génération.s., qui a voté contre. Par exemple, les neuf millions pour les communes, il faut vraiment que toutes les communes puissent utiliser l'enveloppe. Donc il faut qu'elles puissent avoir le financement pour le reste des travaux qui ne sera pas financé par notre enveloppe."

Financement départemental

Le financement de ce plan se décompose autour de 30 millions d’euros pour les investissements, et 20 millions destinés au fonctionnement. Une somme débloquée en propre. « Nous avons pu, grâce à nos efforts des années passées, grâce à notre gestion responsable et rigoureuse, recréer les marges budgétaires pour dégager une enveloppe de 50 millions d’euros tout en conservant encore la solidité nécessaire pour affronter la période difficile qui s’annonce », se félicitait Laurent Somon. Pour comparaison, le budget primitif pour l'année 2020 s'établissait à 667,3 millions d'euros.

"Pendant près de cinq ans, M. Somon a serré les vis", contrecarre Francis Lec. Le président du groupe Somme à gauche ajoute : "Quand on annonce un plan de relance sur plusieurs années de 50 millions, c'est un plan de rattrapage des sommes qui ont été enlevées pendant près de cinq ans et non pas un plan de relance."

Certaines actions prévues dans le cadre de ce dispositif pourront s'étendre sur deux ans. Interrogé début juin sur notre antenne, Laurent Somon affirmait escompter que sa mise en place se fasse « assez rapidement ». Citant l'exemple de la prime aux personnels engagés dans la crise qui ne bénificieraient pas d'une aide de l'État, il précisait attendre les décisions gouvernementales. Aujourd'hui, le conseil départemental envisage une mise en place pour août.