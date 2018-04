Le 20 février dernier, le président et les vice-présidents avaient annoncé leur démission des fonctions exécutives qu’ils occupaient, à la suite de l’annonce de l’avis conforme favorable avec réserves rendu par le conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) sur le projet de parc éolien en mer Dieppe-Le Tréport.



Le conseil de gestion du Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale s’est réuni ce mercredi 11 avril afin de compléter son bureau. les membres du conseil de gestion ont unanimement voté une motion manifestant le souhait de ne pas procéder à l’élection du président, des vice-présidents et de membres du bureau.



Ils ont jugé préférable d’attendre le terme normal du mandat (cinq ans), qui s’achèvera début juillet 2018. A cette date, le mandat des membres devra faire l’objet d’un renouvellement.