Pour continuer de fonctionner, les sauveteurs bénévoles de Cayeux-sur-mer lancent un appel aux dons

L'association manque de financements

Équipement du sauveteur : 2 000 €

Bateau : jusqu'à 90 000 €

Essence : plus de 2 000 € par an

La station SNSM de Cayeux-sur-mer est ouverte 7j/7 et 24h/24, toute l'année. Elle fonctionne avec une vingtaine de personnes dont une quinzaine de sauveteurs opérationnels, secouristes ou mécaniciens bénévoles. Tous ont une activité professionnelle et mettent leur temps libre à profit pour le sauvetage en mer.Pour être prêts,, quelque soit la température de l'eau ou le coût de l'entraînement. "Le moindre exercice, la moindre sortie, il y a l'entretien du matériel, que ce soit les embarcations par les moteurs, par la coque, les véhicules, comme tous les véhicules." explique David Boulanger, le patron de la SNSM de Cayeux-sur-mer.La station de Cayeux-sur-mer repose. "Depuis janvier 2019, on voit vraiment une désaffection des dons, ce qui peut mettre la station en difficulté puisqu’on repose à 98% sur ces sommes pour le fonctionnement de la station" s'inquiète la trésorière de la SNSM, Laurette Saint-Georges.Autres dépenses courantes :La SNSM lance une cagnotte en ligne . Elle espère récolter 3 000 €. L'argent collecté servira au renouvellement des équipements des sauveteurs embarqués de la station permanente de Cayeux-sur-mer.En 2018, les sauveteurs de Cayeux-sur-mer ont réalisé 18 interventions.