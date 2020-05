Contrôlé à 190 km/h sur une route limitée à 80 dans la Somme : le déconfinement favorise les grands excès de vitesse

Cette semaine, les jumelles de contrôle de vitesse des gendarmes de la Somme n'ont pas chômé ! Entre le 11 et 16 mai, les forces de l'odre ont intercepté pas moins de 5 automobilistes en grand excès de vitesses sur différents axes routiers du département : 100km/h et 95km/h au lieu de 50km/h dans le secteur de Ham. Mais aussi 117km/h sur une route limitée à 50km/h dans le secteur de Roye.Le palmarès des gendarmes ne se limite pas aux petites routes puisque 3 conducteurs ont été contrôlés très largement au dessus de la vitesse autroisée à 80 : 177km/h et 142 km/h dans le secteur de Roye mais surtout 190km/h pour une vitesse limitée à 80km/h dans le secteur de Doullens.Les conducteurs se sont vus retirer leur permis et leur véhicule a été immobilisé sur place avant d'être placé en fourrière.Un phénomène également vécu par les gendarmes de l'Oise : la semaine précédent le déconfinement, ils avaient intercepté un automobiliste qui roulait à 192 km/h sur une route limitée à 80 km/h au volant d'une voiture sportive